В Приангарье прошел региональный этап марафона «Земля спорта — 2026»

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта — 2026» состоялся в городе Свирске Иркутской области, сообщили в министерстве сельского хозяйства Приангарья. Соревнования организованы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», мероприятия которой отвечают целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Состязания состоялись на стадионах «Труд» и «Ангара». Участие в них приняли более 300 представителей 12 районов Приангарья. Они соревновались в пяти дисциплинах.
В итоге в волейболе победила команда Нукутского муниципального округа. Лучше всех нормативы ГТО среди мужчин сдал Василий Большаков из Нукутского округа, среди женщин лидером признана Кристина Константинова из Куйтунского района.
В личном первенстве среди мужчин в силовом экстриме золото завоевал Константин Михальчук из Свирска, среди женщин — Людмила Дуденкова из Заларинского округа. В семейной эстафете лучшими стали Сахаровские из Куйтунского района. А в мини-футболе первое место заняла команда Заларинского округа. Победители регионального этапа осенью примут участие во всероссийском финале.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.