В Прикамье суд обязал компанию привести в порядок объект культурного наследия

Ответчик, не оспаривая обязанности об исполнении условий охранного обязательства, сообщил о принятии мер по сохранению памятника. Кроме того, владельцы здания сообщили о том, что объем заявленных требований оказался существенно шире перечня невыполненных работ, а исковые требования не содержали конкретного списка действий, подлежащих выполнению.