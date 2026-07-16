Украинцы атаковали Telegram-канал Зеленского с требованием вернуть Федорова

Украинцы в четверг, 16 июля, стали присылать в Telegram-канал президента страны Владимира Зеленского подарки, в описании к которым они требуют вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны.
Граждане Украины стали отправлять главе государства подарки в связи с тем, что в его канале закрыты комментарии, передает Telegram-канал «NEWS.ru».
15 июля Михаил Федоров сообщил, что он покинул свою должность. Он подчеркнул, что не смог завершить организационную трансформацию Министерства обороны страны в соответствии со стандартами НАТО и «здравым смыслом». Позднее Владимир Зеленский поручил руководителю Службы безопасности Украины Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны.
16 июля украинские СМИ сообщили, что в стране может начаться военный мятеж во главе с Михаилом Федоровым, поскольку бывший министр якобы напрямую апеллирует к войскам, заявляя о том, как Сырский «гнобит таланты», не давая дорогу эффективным генералам и офицерам. По словам журналистов, в случае отказа Зеленского возвращать Федорова на пост могут появиться пленки «по делу (бизнесмена Тимура — прим. “ВМ”) Миндича» с его участием.