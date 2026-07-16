Украинцы атаковали Telegram-канал Зеленского с требованием вернуть Федорова

16 июля украинские СМИ сообщили, что в стране может начаться военный мятеж во главе с Михаилом Федоровым, поскольку бывший министр якобы напрямую апеллирует к войскам, заявляя о том, как Сырский «гнобит таланты», не давая дорогу эффективным генералам и офицерам. По словам журналистов, в случае отказа Зеленского возвращать Федорова на пост могут появиться пленки «по делу (бизнесмена Тимура — прим. “ВМ”) Миндича» с его участием.