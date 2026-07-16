Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избиение у ночного заведения и ложный звонок о захвате заложников: в Немане будут судить подростка

Парень также грозился взорвать Дом культуры.

Источник: Клопс.ru

В Неманский городской суд поступило уголовное дело в отношении несовершеннолетнего парня. Его обвиняют в избиении оппонента во время конфликта, а также в ложном сообщении о захвате заложников. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

По версии следствия, в июне 2025 года подросток находился у одного из ночных заведений Немана. Там у него произошёл конфликт с другим парнем, который, как уточняется, был пьян. Следствие считает, что обвиняемый нанёс мужчине несколько ударов, причинив ушибленную рану в области левого угла рта и кровоподтёк в области левого глаза.

Ещё один эпизод произошёл в ноябре 2025 года. Несовершеннолетний, будучи пьяным, из хулиганских побуждений позвонил по номеру 112 и сообщил оперативному дежурному ложные сведения о захвате заложников. Кроме того, он потребовал перевести деньги на его банковский счёт и пригрозил взорвать здание Дома культуры в Немане.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённое из хулиганских побуждений»), а также по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры»). Сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания.

В Калининграде мужчина сообщил о «минировании» транспортного узла, чтобы не дать возлюбленной уехать.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше