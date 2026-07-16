Избиение у ночного заведения и ложный звонок о захвате заложников: в Немане будут судить подростка

По версии следствия, в июне 2025 года подросток находился у одного из ночных заведений Немана. Там у него произошёл конфликт с другим парнем, который, как уточняется, был пьян. Следствие считает, что обвиняемый нанёс мужчине несколько ударов, причинив ушибленную рану в области левого угла рта и кровоподтёк в области левого глаза.