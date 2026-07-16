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В Госдуму внесли два законопроекта о предоставлении информации профсоюзам

Работодателей могут обязать предоставлять профсоюзам информацию в течение месяца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента два взаимосвязанных законопроекта, которые обязывают работодателей предоставлять профсоюзам запрашиваемую информацию в течение одного месяца, документы доступны в думской электронной базе.

«Законопроект “О внесении изменений в статью 370 Трудового кодекса Российской Федерации” дополняет часть вторую статьи 370 ТК РФ обязанностью работодателя предоставлять информацию профсоюзу в течение одного месяца со дня получения запроса», — сообщается в пояснительной записке к одному из проектов.

Как отмечается в пояснительных записках, сейчас профсоюзы имеют право контролировать соблюдение трудового законодательства, однако закон не устанавливает конкретного срока, в течение которого работодатель обязан ответить на запрос. Что, по мнению авторов, приводит к затягиванию или игнорированию обращений.

Первый проект вносит изменение в статью 370 ТК РФ и обязывает работодателя предоставить профсоюзу имеющуюся информацию не позднее одного месяца со дня получения запроса. Второй проект вносит зеркальную норму в закон «О профессиональных союзах».

Срок в один месяц выбран для унификации с уже действующей нормой: такой же период установлен Трудовым кодексом для предоставления информации при контроле за выполнением коллективных договоров и соглашений.

Разделение на два законопроекта авторы объясняют правилами законодательной техники, так как изменения касаются разных отраслевых законов, но сохраняют смысловое единство.

В случае принятия оба закона вступят в силу с 1 марта 2027 года.

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