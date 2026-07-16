Роза Сябитова рассказала о планах отдать внучку на фигурное катание

Телеведущая Роза Сябитова заявила о планах отдать свою внучку в профессиональное фигурное катание. Об этом она рассказала Teleprogramma.org.
Сябитова всерьез занялась спортивным будущим своей четырехлетней внучки Миры. Пока девочка делает первые шаги на коньках прямо дома, но если проявит упорство, бабушка намерена отдать ее в профессиональную школу фигурного катания.
Сябитова призналась, что в детстве и сама занималась фигурным катанием, хотя росла в бедной семье и довольствовалась любыми коньками, которые дарил тренер. Теперь она купила коньки и себе, чтобы показывать все на личном примере.
«Смотри, и у бабушки коньки, будем учиться. И вот мы ходим по дому в коньках», — рассказала ведущая.
Первые тренировки не обошлись без трудностей: жесткая кожаная обувь натерла ребенку ногу. Однако реакция внучки обнадежила бабушку.
«Мира стойко это выдержала, только сказала: “Бабушка, у меня вот натерло”. А я ответила: “Да, Мира, это труд”», — поделилась Сябитова, отметив, что девочка не заплакала и не попросила снять коньки.
По ее словам, они походили около десяти минут, чтобы посмотреть, как нога привыкает к нагрузке.
В ближайших планах — совместный выход на каток. Телеведущая понимает, что будет тяжело, все станет натирать и болеть, однако ключевой вопрос — насколько это увлечение понравится самой Мире и будет ли мотивировать ее продолжать. Настаивать бабушка не собирается.
При этом Сябитова подчеркнула свою принципиальную позицию: если отдавать ребенка в секцию, то только в профессиональную. Собственных детей — Ксению и Дениса — она в свое время водила в детскую Олимпийскую сборную по прыжкам в воду, но те, позанимавшись несколько лет, бросили. С внучкой она готова пойти тем же путем.
«Если Мира будет по-настоящему хотеть заниматься фигурным катанием, как я в свое время, то, конечно, я отдам ее в лучшую школу в Москве», — заявила телеведущая.
Ранее Роза Сябитова опровергла новость о рождении третьего внука.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.