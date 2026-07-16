Роза Сябитова рассказала о планах отдать внучку на фигурное катание

При этом Сябитова подчеркнула свою принципиальную позицию: если отдавать ребенка в секцию, то только в профессиональную. Собственных детей — Ксению и Дениса — она в свое время водила в детскую Олимпийскую сборную по прыжкам в воду, но те, позанимавшись несколько лет, бросили. С внучкой она готова пойти тем же путем.