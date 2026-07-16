Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко

К началу декабря, когда внимание контролирующих структур ослабло, ферма вновь начала запуск газотурбинных генераторов. К весне 2026 года оборудование перешло на ночной режим. Волгоградцы предполагают, что это может быть связано с попыткой коммерсантов избежать фиксации реальных параметров работы оборудования. При этом Роспотребнадзор дважды выезжал на место и производил отбор проб воздуха, однако, работало ли в этот момент оборудование, в ответах ведомства информация не фигурирует. Вместо этого проверяющие констатировали, что полноценную проверку организовать не могут, а в рамках визитов не имеют полномочий заставить владельцев предприятия запустить генераторы на полную мощность.