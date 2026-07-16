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Политик Йованович: Членство Сербии в ЕС и НАТО станет катастрофой для страны

Вступление Сербии в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) станет катастрофическим решением для страны, поскольку это будет противоречить национальным интересам республики. Об этом в четверг, 16 июля, заявил лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и бывший кандидат в президенты страны Милош Йованович.

Вступление Сербии в Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО) станет катастрофическим решением для страны, поскольку это будет противоречить национальным интересам республики. Об этом в четверг, 16 июля, заявил лидер Новой демократической партии Сербии, депутат Народной скупщины и бывший кандидат в президенты страны Милош Йованович.

Он отметил, что Сербия должна сохранять хорошие отношения как с Россией, так и с ЕС, однако членство в европейском объединении принесет «больше вреда, чем пользы».

— Сербия должна оставаться самостоятельной, нейтральной в военном плане, основывать свою политику на национальных интересах, в том числе по проблеме Косово. Все это возможно только в том случае, если Сербия останется вне ЕС, — цитирует Йовановича Lenta.ru.

Ранее газета «Политика» сообщила, что сербский президент Александр Вучич не стал подписывать итоговую декларацию пятого саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Киеве. В документе содержались призывы к ужесточению санкций против России, продолжению военной и финансовой поддержки Киева, а также содействию евроатлантической интеграции Украины.

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