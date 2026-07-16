Туроператоры не подтверждают сообщения о взрывах в Дубае

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что в Дубае раздались взрывы. Громкие хлопки якобы были слышны в районе Даунтаун. Однако местные туроператоры не подтверждают данную информацию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов в комментарии ТАСС.
По его словам, подобных жалоб от туристов не поступало.
«В РСТ компании, которые работают с туристическим направлением ОАЭ, не подтверждают данное сообщение. Обращений и жалоб от российских туристов в данный момент не поступало. Информации от экстренных служб местной принимающей компании также не получали», — сказал глава пресс-службы.
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