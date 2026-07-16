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Туроператоры не подтверждают сообщения о взрывах в Дубае

Ранее Reuters сообщил о взрывах в районе Даунтаун.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что в Дубае раздались взрывы. Громкие хлопки якобы были слышны в районе Даунтаун. Однако местные туроператоры не подтверждают данную информацию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов в комментарии ТАСС.

По его словам, подобных жалоб от туристов не поступало.

«В РСТ компании, которые работают с туристическим направлением ОАЭ, не подтверждают данное сообщение. Обращений и жалоб от российских туристов в данный момент не поступало. Информации от экстренных служб местной принимающей компании также не получали», — сказал глава пресс-службы.

Напомним, что сейчас на Ближнем Востоке идет противостояние США и Ирана. Ранее сайт kp.ru писал, что следующей на очереди у американцев может стоять Куба. CBS News сообщает, что Пентагон уже обсуждает сценарии возможных атак на Остров Свободы.

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