Тело объявленного дезертиром оператора ВСУ нашли без головы и внутренних органов

В воинской части 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, где служил погибший, его пропажу оформили как дезертирство, а гибель квалифицировали как самоубийство. При этом семья военнослужащего не поверила в такую версию, а сослуживец Пенкальского выразил мнение, что боец был убит. Он рассказал, что шапка солдата, лежавшая рядом с его телом, была прострелена: входное отверстие находилось на лбу, а выходное — на затылке, передает агентство Регнум.