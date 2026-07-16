Пропавшего без вести в районе города Доброполья в Донецкой Народной Республике оператора дронов Вооруженных сил Украины Марьяна Пенкальского обнаружили спустя 1,5 месяца в нескольких километрах от места базирования подразделения без головы и внутренних органов. Об этом сообщили украинские СМИ.
В воинской части 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, где служил погибший, его пропажу оформили как дезертирство, а гибель квалифицировали как самоубийство. При этом семья военнослужащего не поверила в такую версию, а сослуживец Пенкальского выразил мнение, что боец был убит. Он рассказал, что шапка солдата, лежавшая рядом с его телом, была прострелена: входное отверстие находилось на лбу, а выходное — на затылке, передает агентство Регнум.
14 июля в селе Гришино под Красноармейском украинские военнослужащие расстреляли чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева. По словам отца боксера Игоря Карпачева, спортсмена при жизни подвергли истязаниям. После убийства украинские боевики забрали автомобиль и деньги, а затем скрылись с места преступления.