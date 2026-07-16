Солист группы «Тараканы!» Спирин* начал продавать свой паспорт РФ по страницам

Солист панк-рок группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин* объявил о продаже своего российского паспорта постранично. Стартовая цена одной страницы документа на аукционе составляет 50 долларов (около 3,8 тысячи рублей). По словам музыканта, все вырученные средства будут направлены на поддержку Украины.
Спирин* назвал эту акцию «символичным прощанием» с Россией. Недавно он получил гражданство Аргентины, однако официально оформить выход из гражданства он не может из-за текущего уголовного преследования на территории России, передает Telegram-канал RT.
Спирин* был признан иностранным агентом 28 июня 2024 года. Представители Министерства юстиции мотивировал это тем, что артист выступал против военного конфликта России и Украины, а также распространял недостоверные сведения о национальной армии.
Уже 9 февраля 2026 года Следственный комитет России возбудил в отношении музыканта уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента. Его дважды штрафовали за это, но Спирин* продолжил публиковать материалы без соответствующей пометки.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции.