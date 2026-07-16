Солист группы «Тараканы!» Спирин* начал продавать свой паспорт РФ по страницам

Уже 9 февраля 2026 года Следственный комитет России возбудил в отношении музыканта уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента. Его дважды штрафовали за это, но Спирин* продолжил публиковать материалы без соответствующей пометки.