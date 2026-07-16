В Немане подростка ждет суд за сообщение о «захвате заложников» и угрозу взорвать ДК

Кроме того, следствием установлено, что пятью месяцами ранее обвиняемый у одного из ночных заведений Немана в ходе конфликта с находившимся там же нетрезвым потерпевшим Г. нанес ему несколько ударов, причинив ушибленную рану в области левого угла рта и кровоподтек в области левого глаза.