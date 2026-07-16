Отменит ли Черногория безвиз для россиян: в АТОР сделали заявление

Туроператоры на данный момент не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда в Черногорию. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее черногорский портал DAN со ссылкой на источник сообщил, что для граждан России и Белоруссии может быть введен визовый режим с 1 октября текущего года.
«Однако российские туроператоры пока не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда», — говорится в сообщении.
Напомним, на данный момент граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.
При этом ранее сайт KP.RU писал, что россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%.