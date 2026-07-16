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Отменит ли Черногория безвиз для россиян: в АТОР сделали заявление

АТОР: туроператоры не получали информации о возможном введении виз в Черногорию.

Источник: Комсомольская правда

Туроператоры на данный момент не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда в Черногорию. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее черногорский портал DAN со ссылкой на источник сообщил, что для граждан России и Белоруссии может быть введен визовый режим с 1 октября текущего года.

«Однако российские туроператоры пока не получали официальных уведомлений об изменении правил въезда», — говорится в сообщении.

Напомним, на данный момент граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней.

При этом ранее сайт KP.RU писал, что россияне реже сталкиваются с отказами при оформлении шенгенских виз по сравнению с гражданами многих других стран. Доля отказов по заявлениям российских граждан составляет около 7%.

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