Свердловская область получила всероссийскую премию «Мой бизнес»

Отметим, что в Свердловской области сформирована комплексная система развития креативных индустрий: сеть креативных кластеров во главе с «Домной», инструменты для творческих предпринимателей и крупные события, такие как Международный фестиваль креативных индустрий. В 2026 году на конкурс поступили почти 300 проектов из 78 регионов.