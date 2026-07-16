Свердловская область получила всероссийскую премию «Мой бизнес»

Свердловская область стала победителем Всероссийской премии «Мой бизнес» в номинации «Лучшая практика. Точка роста. Креативные индустрии», что соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Награда вручена по итогам ежегодной встречи инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес. Лагерь» в Красноярске. Эксперты отметили региональную систему поддержки креативного бизнеса, объединяющую сеть креативных кластеров, меры финансовой и нефинансовой поддержки, а также крупные отраслевые события.
Отметим, что в Свердловской области сформирована комплексная система развития креативных индустрий: сеть креативных кластеров во главе с «Домной», инструменты для творческих предпринимателей и крупные события, такие как Международный фестиваль креативных индустрий. В 2026 году на конкурс поступили почти 300 проектов из 78 регионов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.