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Евгений Люлин сообщил о смене причала на рейсе «Метеора» из Дзержинска в Нижний Новгород

Теперь причал расположен в Дзержинском затоне у гостиницы «Ока».

Источник: Время

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём канале в мессенджере MAX сообщил, что возобновлено речное сообщение между Нижним Новгородом и Дзержинском.

Как отметил Евгений Люлин, для удобства пассажиров изменено место посадки на «Метеор».

«Оно находится в Дзержинском затоне, в районе гостиницы “Ока” на Окской набережной, 27А. Новый причал расположен примерно в 150 метрах левее прежнего места и обозначен фирменными баннерами перевозчика», — рассказал глава регионального парламента.

Расписание рейсов остаётся следующим: отправление из Нижнего Новгорода в 17:45, прибытие в Дзержинск в 18:40; обратный рейс отбывает в 18:50 и причаливает в Нижнем в 19:45.

По вторникам через Дзержинск организованы рейсы до Павлова и Чулкова, что даёт жителям и гостям возможность посетить живописные уголки региона. Евгений Люлин отметил, что он уже опробовал маршрут, поделившись снимками поездки.

Напомним, с 20 июня возобновилось речное сообщение между Нижним Новгородом и Бором.