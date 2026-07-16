Евгений Люлин сообщил о смене причала на рейсе «Метеора» из Дзержинска в Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своём канале в мессенджере MAX сообщил, что возобновлено речное сообщение между Нижним Новгородом и Дзержинском.
Как отметил Евгений Люлин, для удобства пассажиров изменено место посадки на «Метеор».
«Оно находится в Дзержинском затоне, в районе гостиницы “Ока” на Окской набережной, 27А. Новый причал расположен примерно в 150 метрах левее прежнего места и обозначен фирменными баннерами перевозчика», — рассказал глава регионального парламента.
Расписание рейсов остаётся следующим: отправление из Нижнего Новгорода в 17:45, прибытие в Дзержинск в 18:40; обратный рейс отбывает в 18:50 и причаливает в Нижнем в 19:45.
По вторникам через Дзержинск организованы рейсы до Павлова и Чулкова, что даёт жителям и гостям возможность посетить живописные уголки региона. Евгений Люлин отметил, что он уже опробовал маршрут, поделившись снимками поездки.
Напомним, с 20 июня возобновилось речное сообщение между Нижним Новгородом и Бором.