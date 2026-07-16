Открылся тепличный комплекс «Воронеж-Агро» с инвестициями почти 23 млрд рублей

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что соглашение между ООО «ТК “Воронеж-Агро”» (прежнее название — ООО «Эко-культура Агро») и правительством региона о строительстве в Бобровском районе тепличного комплекса по выращиванию томатов, огурцов и листовых салатов было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году. Стоимость проекта тогда оценивалась в 21,6 млрд руб., а площадь комплекса — в 53 га. Строительство начали осенью того же года.