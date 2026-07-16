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Редкого филина передали в Воронежский зоопарк

Птицу привезли в рамках программы по сохранению и воспроизводству редких видов.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежский зоопарк имени Попова передали редкого филина. Разрешение на передачу краснокнижной птицы выдал Росприроднадзор.

Привезли филина из Липецкого зоопарка, где он родился в апреле 2025 года.

— В Воронеже он станет частью программы по сохранению и воспроизводству редких видов. Такие программы помогают поддерживать популяцию краснокнижных животных и сохранять генетическое разнообразие, — сообщили в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора.

Филин — одна из крупнейших сов России. Численность популяции этих птиц снижается из-за исчезновения привычных мест обитания и многолетнего преследования со стороны человека, поэтому филины нуждаются в особом отношении и охране.

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