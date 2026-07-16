Уехавший в США комик Поперечный* заявил, что продолжает любить Россию

Стендап-комик Данила Поперечный*, который после начала специальной военной операции на Украине уехал из России в США, признался в видео на YouTube, что до сих пор любит свою родину.
По словам артиста, его начали критиковать из-за недавней видеозаписи, где он рассказывал, что скучает по ряду вещей в России.
— Я не понимаю, как это может кого-то задевать, учитывая, что я жил там, я любил это место и до сих пор люблю, — отметил Поперечный*.
Юморист также добавил, что его расстраивают растущие недопонимания между эмигрировавшими коллегами и теми, кто остался в РФ.
Комик живет в Лос-Анджелесе. Ранее он рассказал, что в США очень дорого стоит электричество, поэтому артист пользуется солнечными панелями. Он также вспомнил, что первое впечатление о городе было неоднозначным. По его словам, Лос-Анджелес напоминает «помойку».
До этого стало известно, что Данила Поперечный* скоро впервые станет отцом. В комментариях к публикации в социальных сетях пару поздравили блогеры Эльдар Джарахов и Руслан Усачев, а также модели Анна Линникова и Мария Миногарова.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции.