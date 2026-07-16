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Делегация из Пензенской области приняла участие в празднике «Купалье»

Регион представили мастера народного творчества.

Делегация из Пензенской области стала участником праздника «Купалье» в Республике Беларусь, сообщили в министерстве культуры и туризма региона. Участие способствует развитию культурно-познавательного туризма и укреплению межрегиональных связей, что соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятие прошло 11−12 июля в агрогородке Александрия Могилевской области. Возглавил делегацию глава города Пензы Олег Денисов. Регион представили мастера народного творчества: Галина Михотина знакомила гостей с традиционными художественными промыслами, Алена Шеркутова демонстрировала изделия со знаковыми местами региона, Анна Плясунова рассказывала о достопримечательностях Пензы и области.

Впервые на форуме были развернуты тематические зоны, посвященные Году белорусской женщины, а также развитию национального туризма — путешественникам представили маршруты по Беларуси, экотропы и аутентичные усадьбы. Также среди новинок — сырный фестиваль.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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