Диетолог объяснила, кому красная рыба может навредить

При панкреатите и избыточном весе разрешены только маложирные сорта — горбуша, кета, нерка — и исключительно в отварном, запеченном или паровом виде без масла. При гастрите жирные семга, лосось и форель создают нагрузку на воспаленную слизистую и могут вызвать обострение. В стадии ремиссии врач иногда допускает небольшое количество таких сортов, но строго после оценки состояния пациента.