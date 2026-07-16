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Диетолог объяснила, кому красная рыба может навредить

Красная рыба — ценный источник Омега-3, витаминов и микроэлементов, однако при ряде заболеваний она способна спровоцировать обострение.

Красная рыба — ценный источник Омега-3, витаминов и микроэлементов, однако при ряде заболеваний она способна спровоцировать обострение. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, разные сорта заметно отличаются по составу и назначению. Если нужен белок — подойдут диетические кета и горбуша (5−6 г жира на 100 г). Нерка лидирует по антиоксидантам. Форель и кижуч — более жирные варианты.

«Дикий лосось богат Омега-3, жирными кислотами, витаминами А, Д, РР, В12, Е и такими минералами, как селен, магний, фосфор и цинк», — уточнила специалист.

Главное предостережение касается аллергии. Перед тем как вводить ее в рацион, важно понимать, есть ли аллергия на данный продукт.

При панкреатите и избыточном весе разрешены только маложирные сорта — горбуша, кета, нерка — и исключительно в отварном, запеченном или паровом виде без масла. При гастрите жирные семга, лосось и форель создают нагрузку на воспаленную слизистую и могут вызвать обострение. В стадии ремиссии врач иногда допускает небольшое количество таких сортов, но строго после оценки состояния пациента.

Соленую, копченую и жареную рыбу диетолог рекомендовала исключить полностью.

«Приготовленную таким образом рыбу категорически нельзя есть при артериальной гипертензии и обострениях желудочно-кишечных заболеваний», — резюмировала она.

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