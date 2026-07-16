В России создали химиотерапию, которая в 1,5 раза эффективнее дорогих лекарств

Российские исследователи создали новый препарат для химиотерапии на основе гибридных молекул. По данным Российского научного фонда, новое средство в 1,5 раза эффективнее современного дорогостоящего лекарства озимертиниба при лечении форм рака, устойчивых к традиционной терапии.
Как пояснила старший научный сотрудник РАНХиГС Ольга Миколайчук, многие современные препараты работают, блокируя белок EGFR, который стимулирует бесконтрольное деление раковых клеток. Однако со временем в этом белке возникают мутации, из-за которых существующие лекарства перестают действовать.
Российским ученым удалось обойти эту проблему. Они выяснили, что добавление всего одного атома хлора в структуру гибридной молекулы позволяет ей связываться с белком EGFR в тех участках, которые не затронуты мутацией. Это надежно блокирует деление опухолевых клеток и приводит к их гибели.
Исследования показали, что новое соединение эффективно воздействует на клетки рака легких, печени, прямой кишки и молочной железы. По словам разработчиков, в перспективе эта технология может не только повысить успешность лечения сложных случаев онкологии, но и сделать терапию более доступной по стоимости, передает ТАСС.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые изобрели вакцины от различных видов онкологии и их планируют включить в программу ОМС. Ранее первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева сообщила, что в России готовы три вакцины от колоректального рака и еще две находятся в разработке.