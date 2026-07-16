В России создали химиотерапию, которая в 1,5 раза эффективнее дорогих лекарств

Российским ученым удалось обойти эту проблему. Они выяснили, что добавление всего одного атома хлора в структуру гибридной молекулы позволяет ей связываться с белком EGFR в тех участках, которые не затронуты мутацией. Это надежно блокирует деление опухолевых клеток и приводит к их гибели.