Россия стала учредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ

Между тем, число специалистов в российской IT-отрасли приблизилось к 1,2 миллиона. За год количество работников выросло на 102 тысячи, а средняя зарплата увеличилась на 17,7% и составила почти 235 тысяч рублей. Объём реализации продуктов и услуг IT-компаний за январь — март превысил 1,2 триллиона рублей, увеличившись на 37,6% по сравнению с прошлым годом.