ФАС нашла нарушения в торгах на строительство липецкого коллектора за 800 млн

Заявитель указал, что заказчик неправомерно установил в проектной документации требование к поставке продукции конкретного производителя с указанием на товарный знак без возможности поставки эквивалентной продукции. Комиссия ФАС признала нарушение в действиях заказчика и выдала предписание отменить все протоколы, составленные в ходе конкурса, вернуть участникам ранее поданные заявки и прекратить блокирование операций по их счетам. Заказчику необходимо привести извещение в соответствие с требованиями законодательства и назначить новую дату окончания срока подачи заявок — не ранее чем через 10 дней после размещения обновленного извещения в ЕИС. Материалы дела переданы в Управление контроля размещения госзаказа ФАС для решения вопроса о возбуждении административного дела.