Главные новости за 16 июля. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону в третьем квартале 2026 года планируется утвердить тарифы на отвод дождевой воды и пользование ливневой канализацией. После утверждения тарифа уполномоченным органом будет определен конкретный размер платы. Взиматься она станет с собственников земельных участков, с территории которых осуществляется сброс дождевых стоков в централизованную ливневую канализацию.