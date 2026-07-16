Какие акции закрывают дивгэпы лучше других

В большинстве своем темпы закрытия дивидендного гэпа связаны с ожиданиями по ключевой ставке и верой в следующий дивиденд. В этом году есть вероятность, что гэпы будут закрываться лучше, поскольку экономика идет по пути снижения ставки, предположил основатель «Инвестминт» Михаил Крицкий в эфире Радио РБК.
В ближайшие дни через дивотсечку пройдут крупнейшие банки, «Сбер» и ВТБ. В 2023 году Сбербанк закрыл дивгэп за 14 дней, в 2024 — более чем за семь месяцев, а падение 2025 года было преодолено совсем недавно — для этого потребовалось 279 дней.