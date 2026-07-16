Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие акции закрывают дивгэпы лучше других

На Радио РБК основатель «Инвестминт» Михаил Крицкий рассказал, бумаги каких эмитентов закрывают дивидендные гэпы быстрее других.

Источник: РБК

В большинстве своем темпы закрытия дивидендного гэпа связаны с ожиданиями по ключевой ставке и верой в следующий дивиденд. В этом году есть вероятность, что гэпы будут закрываться лучше, поскольку экономика идет по пути снижения ставки, предположил основатель «Инвестминт» Михаил Крицкий в эфире Радио РБК.

В ближайшие дни через дивотсечку пройдут крупнейшие банки, «Сбер» и ВТБ. В 2023 году Сбербанк закрыл дивгэп за 14 дней, в 2024 — более чем за семь месяцев, а падение 2025 года было преодолено совсем недавно — для этого потребовалось 279 дней.

В топ акций по скорости закрытия гэпа входят «ФосАгро», «Роснефть» и «Татнефть». Наиболее низкие темпы показывают демонстрируют МТС, «Интер РАО» и Мосбиржа, рассказал эксперт.