Спортсмены из Тульской области взяли призы чемпионата судомодельного спорта

Спортсмены из Дома детского творчества города Донской в составе сборной Тульской области показали высокие результаты на чемпионате и первенстве России по судомодельному спорту в классах скоростных радиоуправляемых моделей, которые прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в комитете по образованию АМО г. Донской.