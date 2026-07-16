Спортсмены из Тульской области взяли призы чемпионата судомодельного спорта

Спортсмены из Дома детского творчества города Донской в составе сборной Тульской области показали высокие результаты на чемпионате и первенстве России по судомодельному спорту в классах скоростных радиоуправляемых моделей, которые прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в комитете по образованию АМО г. Донской.
Мероприятия состоялись с 4 по 12 июля в Конькобежном центре «Коломна» на акватории реки Коломенки. В них приняли участие более 150 спортсменов из 22 регионов. В категории взрослых Андрей Андреев занял второе место в классе F1 V3,5.
Среди юношей Андрей Желтов завоевал пять наград: первое место в F3E FPV, первое место в F3Е, второе место в F3V, второе место в ЭКО «ТИМ», второе место в ЭКО «ТИМ мини» и третье место в классе «Эксперт», выполнив норматив мастера спорта России. Захар Свиридов стал вторым в F3E FPV, Вячеслав Антонов — третьим в той же дисциплине. В общекомандном зачете юноши заняли третье место.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.