«Школа 21» в Перми будет сотрудничать с компанией Promobot

«Робототехника сегодня требует не только сильной инженерной базы, но и специалистов, которые умеют быстро учиться, работать в команде и решать прикладные задачи в связке с реальной техникой. Партнерство со “Школой 21” — это возможность готовить таких специалистов вместе», — отметил генеральный директор Promobot Максим Чугунов.