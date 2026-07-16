«Школа 21» в Перми будет сотрудничать с компанией Promobot

Соглашение о сотрудничестве заключено между «Школой 21» в Перми и компанией Promobot. Партнерство будет способствовать развитию ИТ- и инженерного сообщества Прикамья, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в краевом министерстве экономического развития и инвестиций.
Так, «Школа 21» планирует вместе с Promobot реализовывать образовательные форматы, проводить хакатоны и дискуссии, запускать программы, в которых участники смогут работать с реальными робототехническими системами и промышленными манипуляторами. Сотрудничество сфокусировано на подготовке цифровых инженеров, которые способны решать прикладные задачи в реальных проектах.
«Робототехника сегодня требует не только сильной инженерной базы, но и специалистов, которые умеют быстро учиться, работать в команде и решать прикладные задачи в связке с реальной техникой. Партнерство со “Школой 21” — это возможность готовить таких специалистов вместе», — отметил генеральный директор Promobot Максим Чугунов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.