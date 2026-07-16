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Власти Ростова предложили ввести дежурства опергрупп в час пик на заправках

Бензин в Ростове предлагают продавать по четным и нечетным номерам автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону предложили ввести дежурства опергрупп в час пик на автозаправочных станциях. Такая информация появилась на сайте городской администрации.

— Правительство Ростовской области и городская власть обеспокоены данным вопросом, для нас это безусловный приоритет на сегодняшний день, — подчеркнул руководитель штаба Александр Скрябин.

Специальные оперативные группы будут заниматься поддержанием порядка и оказанием консультативной помощи водителям. В состав таких дежурных отрядов планируют привлекать волонтеров, народных дружинников и представителей казачьих объединений.

Также чиновники рассматривают возможность отпускать топливо по четным и нечетным цифрам автомобильных номеров. Дополнительно предлагается установить лимит продажи бензина от 10 до 40 литров и ограничить работу станций по ночам.

Все озвученные инициативы вскоре рассмотрит областное правительство.

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