Власти Ростова предложили ввести дежурства опергрупп в час пик на заправках

Власти Ростова-на-Дону предложили ввести дежурства опергрупп в час пик на автозаправочных станциях. Такая информация появилась на сайте городской администрации.
— Правительство Ростовской области и городская власть обеспокоены данным вопросом, для нас это безусловный приоритет на сегодняшний день, — подчеркнул руководитель штаба Александр Скрябин.
Специальные оперативные группы будут заниматься поддержанием порядка и оказанием консультативной помощи водителям. В состав таких дежурных отрядов планируют привлекать волонтеров, народных дружинников и представителей казачьих объединений.
Также чиновники рассматривают возможность отпускать топливо по четным и нечетным цифрам автомобильных номеров. Дополнительно предлагается установить лимит продажи бензина от 10 до 40 литров и ограничить работу станций по ночам.
Все озвученные инициативы вскоре рассмотрит областное правительство.
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