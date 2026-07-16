Алла Демидова и Вениамин Смехов не пришли на прощание с Юрием Смирновым: Почему коллеги артиста молчали на церемонии

Народный артист РФ Юрий Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Смирнов был легендой Театра на Таганке, отдал всю свою жизнь сцене, однако на прощании с ним была замечена странность: коллеги молчали. Те, кто лучше всего знали Смирнова, не нашли слов ему вслед, заметила театральный обозреватель KP.RU Анастасия Плешакова.
«Журналисты оживились, ожидая увидеть знакомые лица. Например, Аллу Демидову или Вениамина Смехова, Анатолия Васильева… Они ведь тоже стоят у истоков Таганки Любимова, много лет вместе с Юрием Смирновым выходили на сцену. Но они не пришли. Было удивительно, что не вышли к микрофону действующие артисты Театра на Таганке. ни ветераны сцены, ни молодежь Таганки не выступила», — пишет Плешакова.
Не было и траурного караула из коллег у гроба. Также была и другая странная деталь — поведение директора театра Ирины Апексимовой. Она появилась на прощании только под конец, когда все речи были сказаны и гроб уже выносили со сцены. Стояла в дверях, аплодировала и что-то выкрикивала. Но почему Апексимова не пришла раньше, и не сказала хотя бы несколько слов по Смирнову — остаётся загадкой.
Ранее KP.RU сообщил, что наиболее вероятной причиной смерти Юрия Смирнова стал инсульт.