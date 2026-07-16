Алла Демидова и Вениамин Смехов не пришли на прощание с Юрием Смирновым: Почему коллеги артиста молчали на церемонии

Не было и траурного караула из коллег у гроба. Также была и другая странная деталь — поведение директора театра Ирины Апексимовой. Она появилась на прощании только под конец, когда все речи были сказаны и гроб уже выносили со сцены. Стояла в дверях, аплодировала и что-то выкрикивала. Но почему Апексимова не пришла раньше, и не сказала хотя бы несколько слов по Смирнову — остаётся загадкой.