Губернатор подчеркнул, что случившееся является не просто заказным убийством, а ядерным терроризмом. По его словам, Киев целенаправленно пытается дестабилизировать работу станции и запугать её сотрудников. Несмотря на это, коллектив полностью осознаёт степень ответственности и продолжает выполнять свои обязанности. Балицкий заверил, что объект надёжно контролируется ВС РФ, а президент Владимир Путин лично в курсе ситуации. Правительство, по его заверению, делает всё, чтобы атомная энергия оставалась безопасной для всего мира.