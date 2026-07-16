Новая смена молодежного этнолагеря «Традиции» состоится в Петрозаводске

Петрозаводск станет площадкой для проведения новой смены молодежного этнолагеря «Традиции», сообщили в пресс-службе главы Карелии. Мероприятие посвящено музыкальному и танцевальному наследию республики, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Темой смены в 2026 году станет смесь народных исполнительских направлений и современных форм аудиовизуального искусства. Присоединиться к мероприятию смогут молодые музыканты, танцоры и вокалисты со всей страны.
Для участников смены организуют мастер-классы и творческие лаборатории. За шесть дней они освоят принципы единения современной и традиционной хореографии с народными инструментами, вокалом и саунд-дизайном, поработают в междисциплинарных группах под руководством профессиональных наставников и подготовят уникальное представление.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.