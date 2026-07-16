Токио оценит проекты увеличения поставок нефти в обход Ормузского пролива

Японская ассоциация нефтеперерабатывающих предприятий намерена рассмотреть с правительством возможность поддержки проектов по расширению пропускной способности нефтепроводов, над которыми работают страны Ближнего Востока, с целью увеличения поставок нефти по маршрутам в обход Ормузского пролива. Об этом на пресс-конференции заявил глава ассоциации Сюнъити Кито, передает NHK.
«Саудовская Аравия и ОАЭ предложили методы закупок, которые не предполагают прохождения через Ормузский пролив, и если значительная часть поставок может быть обеспечена этими методами, это будет чрезвычайно важно для нас в обеспечении стабильных поставок», — сказал Кито.
7 июля Reuters сообщил со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия рассматривает возможность расширения пропускной способности своего нефтепровода до западного побережья Красного моря. Это позволит транспортировать больше нефти, не пересекая Ормузский пролив, сообщило агентство.
Речь идет о трубопроводе Восток — Запад. Сейчас он может поставлять до 7 млн барр. сырой нефти в сутки, королевство ведет переговоры с соседями о расширении пропускной способности на 2 млн барр., рассказали источники.
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