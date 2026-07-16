Токио оценит проекты увеличения поставок нефти в обход Ормузского пролива

«Саудовская Аравия и ОАЭ предложили методы закупок, которые не предполагают прохождения через Ормузский пролив, и если значительная часть поставок может быть обеспечена этими методами, это будет чрезвычайно важно для нас в обеспечении стабильных поставок», — сказал Кито.