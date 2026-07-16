Звезды российского футбола познакомились с хохломской росписью

Звезды российского футбола Денис Глушаков, Ари и Алексей Игонин посетили маршрут «Выходные с хохломой». С собой они взяли Суперкубок России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Футболисты узнали об истории, росписи, познакомились с этапами создания изделий и пообщадись с мастерами. Также они поучаствовали в мастер-классе по традиционной хохломской росписи.
Так, мастера создали футбольный мяч с узорами по мотивам росписи, а завершающие штрихи нанесли сами футболисты.
Затем они посетили культурное пространство бренда «Хохлома». Здесь им представили коллекции, переосмыслящие промысел на современный лад.
Ранее сообщалось, что движение в районе «Совкомбанк Арены» ограничат в день матча за Суперкубок.