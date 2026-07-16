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В Британии опубликуют ранние неизданные песни Дэвида Боуи

Публике станут доступны 10 песен британского рок-исполнителя Дэвида Боуи, записанных в начале его карьеры и ранее не издававшихся, передает Би-би-си.

Источник: РБК

Публике станут доступны 10 песен британского рок-исполнителя Дэвида Боуи, записанных в начале его карьеры и ранее не издававшихся, передает Би-би-си.

Композиции были созданы в период, когда музыкант еще выступал под именем Дэви Джонс, их продюсером стал американец Шел Талми, участвовавший в создании таких песен, как You Really Got Me группы The Kinks и My Generation коллектива The Who.

Записи были сделаны с участием гитариста Джимми Пейджа, который позднее стал основателем Led Zeppelin, и пианиста Ники Хопкинса, сотрудничавшего с The Beatles, The Who и The Rolling Stones. Полный релиз треков состоится 18 сентября.

В 1966 году, через год после создания этих композиций, Дэви Джонс сменил имя на Дэвид Боуи, чтобы его не путали с певцом американской поп-рок-группы The Monkees Дэви Джонсом.

В 2022 году американская компания Warner Chappell Music приобрела права на каталог песен Дэвида Боуи за $250 млн. В каталог входят композиции из 26 студийных альбомов музыканта, включая Heroes, Changes, Space Oddity, Fame, Let’s Dance и Rebel Rebel.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».