В Рязанской области состоялся фестиваль огурца

Областной фестиваль огурца прошел 11 июля в селе Троица Спасского округа Рязанской области, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям Рязанской области. Мероприятие организовано в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Троицкий огурец — бренд, известный далеко за пределами Спасского округа благодаря своему хрусту и вкусу. Для гостей работали тематические локации: посещение Троицкого храма и мемориального комплекса «Дороги жизни», экскурсии к фермерам, гастрономическая ярмарка, мастер-классы и концертная программа.
Для зрителей организовали конкурс огуречных костюмов, битву за звание самого быстрого поедателя огурцов, традиционную засолку бочонка огурцов и «Малосольную дискотеку». Новшеством года стала площадка Агентства развития туризма Рязанской области, где представили гастрономический путеводитель «Вкусы Рязанского края» и провели викторины о традиционных блюдах рязанской кухни.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.