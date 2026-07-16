Reuters: Серия взрывов прогремела над Дубаем

Серия взрывов прогремела в небе на Дубаем, над город были перехвачены ракеты. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
Однако пресс-служба дубайского правительства в X заявила о том, что информация взрывах в городе является ложной. Представители Российского союза туриндустрии также сообщили, что о взрывах не подтверждается туроператорами и компаниями.
— По данным участников рынка, находящихся на постоянной связи со своими партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах, официальных уведомлений от местных экстренных служб или властей о каких-либо происшествиях не поступало, — передает официальный Telegram-канал организации.
Министерство иностранных дел России обратилось к гражданам с призывом соблюдать максимальную бдительность на фоне обострения обстановки в странах Персидского залива. Представители ведомства настоятельно рекомендовали не посещать зоны потенциальной опасности, в том числе военные объекты.