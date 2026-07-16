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В Югре завершился форум развития гражданского общества «Добрино»

Мероприятие собрало 500 участников со всей России и из 6 зарубежных стран.

Всероссийский форум развития гражданского общества «Добрино» прошел в Ханты-Мансийске с 1 по 14 июля при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в АНО «Молодежный центр Югры».

Мероприятие объединило 500 участников со всей России и из шести зарубежных стран. Для них были организованы три смены. Заключительная — «Проводники смыслов». Она продлилась с 11 по 14 июля. Ее участниками стали 155 человек, включая молодых лидеров, волонтеров, модераторов и экспертов. Программа данной смены строилась вокруг трех компетенций: командной работы, эффективных коммуникаций и социального проектирования. Участники разрабатывали заявки на грантовый конкурс Росмолодежи. Также они консультировались с экспертами и совершенствовали свои проекты.

По итогам смены участники дополнили концепцию развития движения #МЫВМЕСТЕ, подготовили презентационный продукт «Добро работает» и сформировали модель сообщества проводников смыслов. Также на мероприятии состоялся международный обмен практиками. Так, семь представителей Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Абхазии представили пять кейсов по развитию волонтерства.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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