В Беларуси 18-летний блогер получил полтора года колонии

Правоохранители установили, что летом 2025 года житель Гродно, которому на тот момент было 17 лет, в своем аккаунте в Instagram* организовал крупный розыгрыш под предлогом сбора денег на оплату медицинского препарата для ребенка, нуждающегося в неотложном лечении. Среди призов были автомобили и мобильные телефоны. А для участия в розыгрыше пользователи должны были внести всего 10 рублей на указанный счет.