«Радиостанция Судного дня» назвала кого-то «варолязгом»

В последний раз радиостанция вышла в эфир 13 июля — в тот день она передала сообщение со словом «мнемоника». Ранее, 4 июля в 15:26, в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 54385 НЕОНОКЛЮЗ 1669 4735». Значение переданного шифра, как и большинства сообщений УВБ-76, официально неизвестно.