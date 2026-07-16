В Инсаре Мордовии завершается создание «Сквера Побед»

Работы по благоустройству рекреационной зоны на улице Московской завершаются в Инсаре Республики Мордовии в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Проект «Сквер Побед», победивший во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2025 года, уже почти готов к открытию. Готовность объекта достигла 95%.
На территории полностью сформированы прогулочные зоны: уложена брусчатка, установлены малые архитектурные формы, смонтированы детская игровая площадка и амфитеатр. Для комфортного отдыха оборудованы места с парковыми скамейками, столами и урнами. В ближайшее время завершатся установка памятника и монтаж современных светильников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.