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В Дагестане к концу года откроют 6 модельных библиотек

Две из них расположены в Махачкале.

Шесть модельных библиотек откроют в Республике Дагестан к концу 2026 года, сообщили в администрации главы региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».

Новые современные культурно-просветительские пространства появятся в селах Агвали, Кища, Карабудахкент и городе Дагестанские Огни. Еще две модельные библиотеки откроют в Махачкале.

В учреждениях обновят дизайн, мебель, компьютерное и мультимедийное оборудование, книжные фонды. Там создадут комфортные пространства для чтения, обучения, творчества и общения. Таким образом, к концу года в Дагестане будут функционировать 23 модельные библиотеки.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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