Волгоградцы вырвали победу на соревнованиях МЧС по ЮФО

— Поздравляю всех с успешным завершением соревнований. На этом смотре-конкурсе нет проигравших, потому что здесь собрались лучшие из лучших. Все вы настоящие профессионалы своего дела, умеющие работать в команде: преодолевать высокую температуру, практически нулевую видимость, всевозможные препятствия на своем пути ради спасения людей. Своими высокими результатами вы еще раз доказали, что газодымозащитники готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Благодарю всех участников за мужество, выдержку и преданность профессии! — цитирует Павленко пресс-служба волгоградского ГУ МЧС.