На территории Янтарной мануфактуры запланировали масштабные археологические раскопки

«Теперь мы подтвердили этими изысканиями, что раскопки тут делать нужно, — пояснила Осинцева, — и в проект будет заложена большая площадь (на это предусмотрены определённые деньги). Также будет заложен период времени, который будет включён в период строительства, чтобы мы могли всё спокойно предусмотреть и распланировать работы».