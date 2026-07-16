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Вдова Юрия Николаева умерла спустя восемь месяцев после его смерти

Умерла Элеонора Николаева, вдова телеведущего Юрия Николаева. Ее не стало 12 июля. Прощание прошло в узком семейном кругу. Женщину похоронили на Троекуровском кладбище рядом с мужем. Элеонора Александровна поддерживала Юрия Александровича на протяжении более чем 50 лет брака.

Умерла Элеонора Николаева, вдова телеведущего Юрия Николаева. Ее не стало 12 июля. Прощание прошло в узком семейном кругу. Женщину похоронили на Троекуровском кладбище рядом с мужем. Элеонора Александровна поддерживала Юрия Александровича на протяжении более чем 50 лет брака.

— До этого известие о смерти супруги телеведущего не предавалось огласке, а близкие предпочли не говорить публично о своей утрате, — передает StarHit.

Николаев ушел из жизни 4 ноября 2025 в возрасте 76 лет. Незадолго до этого телеведущего экстренно госпитализировали. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаева в связи с его кончиной.

Проститься с артистом пришли многие коллеги и знакомые, в том числе певцы Александр Буйнов, Юрий Антонов и Александр Маршал, актер Леонид Ярмольник, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие известные личности. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телезвезды.