Вдова Юрия Николаева умерла спустя восемь месяцев после его смерти

Умерла Элеонора Николаева, вдова телеведущего Юрия Николаева. Ее не стало 12 июля. Прощание прошло в узком семейном кругу. Женщину похоронили на Троекуровском кладбище рядом с мужем. Элеонора Александровна поддерживала Юрия Александровича на протяжении более чем 50 лет брака.