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В Москве стартовал процесс по делу доверенного лица Тимура Иванова

В Москве стартовал процесс по уголовному делу бизнесмена Сергея Бородина, являвшегося доверенным лицом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за экономические преступления. Господин Бородин обвиняется в соучастии в получении взяток совместно с господином Ивановым, а также в легализации преступных доходов.

В Москве стартовал процесс по уголовному делу бизнесмена Сергея Бородина, являвшегося доверенным лицом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного за экономические преступления. Господин Бородин обвиняется в соучастии в получении взяток совместно с господином Ивановым, а также в легализации преступных доходов.

Всего господин Бородин, по данным обвинения, поучаствовал в получении подконтрольными компаниями услуг и прямых «инвестиций» на сумму свыше 1 млрд 208 млн руб. Суд проходит в особом порядке, поскольку предприниматель признал вину и заключил досудебное соглашение.

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