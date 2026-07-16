В хуторе Новаторе на Кубани построят новый медпункт

Строительство современного фельдшерско-акушерского пункта в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» запланировано в хуторе Новаторе Ейского района Краснодарского края. Об этом сообщили в администрации района.
Специалисты уже провели подготовку площадки. После получения положительного заключения экспертизы приступят к возведению здания.
Отметим, что модульные конструкции позволяют строить медицинские объекты в кратчайшие сроки. Новое учреждение будет оснащено современным диагностическим оборудованием и отдельным входом для маломобильных групп населения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.