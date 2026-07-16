СМИ: Сырский фактически уничтожил мобильные огневые группы ВСУ

По утверждению собеседника агентства, мобильные огневые группы были фактически расформированы, а квалифицированные военнослужащие переведены в штурмовые подразделения. В сообщении также содержится критика командования 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков: российские источники вменяют им высокие потери личного состава как в ходе боевых действий, так и на этапах подготовки, обвиняя главкома в покровительстве данным частям, говорится в материале.