Действия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского привели к масштабным потерям национальной армии. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По утверждению собеседника агентства, мобильные огневые группы были фактически расформированы, а квалифицированные военнослужащие переведены в штурмовые подразделения. В сообщении также содержится критика командования 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков: российские источники вменяют им высокие потери личного состава как в ходе боевых действий, так и на этапах подготовки, обвиняя главкома в покровительстве данным частям, говорится в материале.
Британские аналитики заявили, что ВС России планомерно приближаются к взятию территории всего Донбасса. Недавно занятая Константиновка в Донецкой Народной Республике — один из последних важных опорных пунктов на пути к Краматорску и Славянску.