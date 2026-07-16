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СМИ: Сырский фактически уничтожил мобильные огневые группы ВСУ

Действия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского привели к масштабным потерям национальной армии. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Действия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского привели к масштабным потерям национальной армии. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По утверждению собеседника агентства, мобильные огневые группы были фактически расформированы, а квалифицированные военнослужащие переведены в штурмовые подразделения. В сообщении также содержится критика командования 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков: российские источники вменяют им высокие потери личного состава как в ходе боевых действий, так и на этапах подготовки, обвиняя главкома в покровительстве данным частям, говорится в материале.

Британские аналитики заявили, что ВС России планомерно приближаются к взятию территории всего Донбасса. Недавно занятая Константиновка в Донецкой Народной Республике — один из последних важных опорных пунктов на пути к Краматорску и Славянску.

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