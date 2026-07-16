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Экс-начальника сумской и харьковской полиции убили в Полтаве

В украинском городе Полтава убили бывшего начальника сумской и харьковской полиции Сергея Чижа. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в российских силовых структурах.

В украинском городе Полтава убили бывшего начальника сумской и харьковской полиции Сергея Чижа. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в российских силовых структурах.

— В Полтаве был убит бывший начальник сумской и харьковской полиции Сергей Чиж (15 декабря 1982 года рождения). Обстоятельства происшествия и источники местных журналистов говорят о том, что было преднамеренное убийство, организованное сотрудниками СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «ВМ»), — говорится в материале.

Согласно официальной версии местных полицейских, бывший высокопоставленный начальник покончил с собой. По информации российских силовых структур, Чиж обладал ненужной СБУ информацией о незаконном обороте вооружения и его перепродаже в страны Евросоюза (ЕС). Кроме того, в последнее время он также злоупотреблял алкоголем, передает агентство.

В тот же день украинский предприниматель Вадим Ермолаев обвинил Главное управление разведки (ГУР) страны в причастности к покушению на него в Монако. Кроме того, бизнесмен попросил власти нескольких стран и международные институты гарантировать защиту его семьи и заявил, что продолжит сотрудничать со следствием.

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