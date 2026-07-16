Экс-начальника сумской и харьковской полиции убили в Полтаве

В тот же день украинский предприниматель Вадим Ермолаев обвинил Главное управление разведки (ГУР) страны в причастности к покушению на него в Монако. Кроме того, бизнесмен попросил власти нескольких стран и международные институты гарантировать защиту его семьи и заявил, что продолжит сотрудничать со следствием.