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Russ выходит из Ассоциации коммуникационных агентств России

Крупнейший в России оператор наружной рекламы Russ (входит в объединенную компанию Wildberries и Russ — ООО РВБ) принял решение выйти из Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рассказал «Ъ» представитель компании.

Крупнейший в России оператор наружной рекламы Russ (входит в объединенную компанию Wildberries и Russ — ООО РВБ) принял решение выйти из Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рассказал «Ъ» представитель компании.

Решение выйти из АКАР было принято Russ из-за того, что при подсчете объемов рынка отрасль постоянно сталкивалась с необходимостью доказывать обоснованность своих данных профильной ассоциации.

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