В поселке Октябрьское Крыма завершают ремонт участка дороги

Обновление автодороги межмуниципального значения Джанкой-Гвардейское в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершается в поселке городского типа Октябрьское Красногвардейского района Республики Крым. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Протяженность участка составляет 3,5 километра, интенсивность движения достигает 1500 единиц транспорта в сутки. Трасса связывает Октябрьское с соседними населенными пунктами.
Специалисты завершили фрезерование старого покрытия, заменили основание дорожной одежды, установили барьерные ограждения и обустроили тротуары. В ближайшее время запланирована укладка верхнего слоя асфальтобетона, затем обустроят обочины, установят знаки и нанесут разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.